Новым главой Самарской митрополии назначен Феодосий

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий освобожден от управления Самарской епархией и направлен на покой в Рязанскую область. Ему будет предоставлено содержание от Самарского епархиального управления. Решение принято на заседании Священного Синода 24 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Новым главой Самарской митрополии назначен епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, который освобожден от управления Нижнетагильской епархией.

Епископ Отрадненский и Похвистневский Никифор освобожден от управления и отправлен на покой в Иоанно-Предтеченский мужской монастырь в Астрахани. Новым епископом выбран игумен Кирилл (Умрилов) из Томской епархии. Место его наречения и хиротонии будет определено Патриархом Кириллом.

Андрей Сазонов