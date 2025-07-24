Wildberries прокомментировал предложение сенатора запретить ПВЗ в жилых домах

Запрет на пункты выдачи заказов на первых этажах жилых домов крайне негативно скажется на экономике страны, заявили в Wildberries. Так в маркетплейсе прокомментировали предложение сенатора Олега Голова. Он направил уведомление о подготовке законопроекта главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщали «Известия».

«Подобная инициатива вызвана незнанием основ работы электронной коммерции и вызовет только экономическую и социальную напряженность»,— сказали в Wildberries РБК. В компании подчеркнули, что благодаря ПВЗ у россиян есть доступ к товарам в пешей доступности от дома. В случае закрытия пунктов выдачи жители сел не смогут покупать все необходимое из-за отсутствия торговых центров.

По мнению Олега Голова, ПВЗ в домах создают угрозу здоровью и безопасности жильцов. Это связано с большим количеством грузовиков, которые могут повреждать автомобили и фасад зданий, а также мешать пешеходам. Кроме того, сенатор указал на шум и загрязнение дворов горюче-смазочными материалами.

По данным «Яндекс Карт», в России на 1 июня работало 197,3 тыс. пунктов выдачи заказов. Это на 43% больше год к году. В пресс-службе Wildberries сообщали, что за первое полугодие открылось более 21 тыс. пунктов (+51% год к году). Больше всего — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Краснодаре.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инвестиции разошлись по пунктам».