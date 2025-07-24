На Дону на 6,7% сократилось количество вызовов скорой помощи в 2025 году

В первом полугодии 2025 года скорая медицинская помощь понадобилась почти 494,9 тыс. жителям Ростовской области, что на 6,7% меньше аналогичного периода 2024 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональном Минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, наибольшее количество выездов неотложки в январе-июне 2025 года совершено к лицам старше трудоспособного возраста.

В качестве самых частых поводов для вызова скорой помощи в Минздраве назвали внезапные заболевания и состояния (неотложные состояния), острое нарушение мозгового кровообращения, а также острый коронарный синдром.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на строительство нового приемного отделения Ростовская городская больница скорой медицинской помощи (БСМП) готова направить 570 млн руб. Модульное здание площадью 1,5 тыс. кв. м. планируют возвести до ноября 2025 года.

Наталья Белоштейн