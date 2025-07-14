Строительство нового отделения БСМП Ростова оценили в 570 млн рублей

В строительство нового приемного отделения Ростовская городская больница скорой медицинской помощи (БСМП) готова вложить 570 млн руб. Модульное здание площадью 1,5 тыс. кв. м. возведут до ноября 2025 года. Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

От победителя торгов требуется не только поставка, но установка модульно-сборной конструкции, а также подключение здания к коммуникациям и ввод в эксплуатацию.

Согласно проекту договора, общая площадь здания составит около 1,5 тыс. кв. м, функциональная – не менее 1,3 тыс. кв. м. Помещения должны быть укомплектованы всем необходимым оборудованием: мебелью, системами связи, вентиляции, видеонаблюдения.

Проектом предусмотрено организация четырех входов для инвалидов. Внутри здания разместятся отделения для тяжелобольных, диагностические кабинеты, помещения для персонала и служебные зоны.

Кроме этого, в отделении оборудуют палаты интенсивной терапии противошоковую палату, операционную с предоперационной и наркозной, два изоляционно-диагностических бокса для инфекционных больных, а также палату для краткосрочного наблюдения и помещение для пациентов с ментальными расстройствами.

Наталья Белоштейн