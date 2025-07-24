За год спрос на солнцезащитные средства в Сочи вырос на 46%

За первое полугодие 2025 года спрос на солнцезащитные средства в Сочи вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Сбер Еаптеки». Только в июне по сравнению с маем спрос на продукцию с SPF увеличился на 45%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как отмечают в компании, рост продаж обусловлен не только сезонным фактором, но и растущим вниманием россиян к защите кожи от ультрафиолетовых лучей. «Покупатели все чаще осознают важность профилактики фотостарения и онкологических заболеваний кожи»,— прокомментировал заведующий аптекой СБЕР ЕАПТЕКА Дмитрий Гуров.

Схожую тенденцию фиксируют и другие ритейлеры. Аналитики сети «Золотое яблоко» сообщили, что в Краснодарском крае спрос на средства с SPF в июне вырос на 45% по сравнению с маем, а в сравнении с маем–июнем 2024 года — на 36%.

Наибольшей популярностью среди жителей Кубани пользуются солнцезащитные кремы, спреи, флюиды и стики. В числе наиболее востребованных брендов — La Roche-Posay, Vichy, Clarins, Frudia, AVENE, Ambre Solaire и Dr. Ceuracle.

Рост спроса также заметен в онлайн-сегменте. По данным пресс-службы «Яндекс Маркета», в июне 2025 года онлайн-продажи солнцезащитных средств увеличились в 1,7 раза по сравнению с маем. На платформе пользователи чаще выбирают Garnier, Mixit, Floresan и Aravia.

Кроме того, жители Кубани проявляют интерес и к средствам для автозагара: в мае и июне спрос на них увеличился на 10%. Наиболее популярны продукты в формате концентрата, мусса, спрея и молочка.

По словам экспертов, сохраняющийся тренд на уход за кожей, а также стабильная стоимость продукции, способствуют дальнейшему росту сегмента солнцезащитных средств в южных регионах России.

Мария Удовик