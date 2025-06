За месяц спрос на SPF-средства среди жителей Кубани увеличился на 45%

В июне по сравнению с маем 2025 года спрос на SPF-средства среди жителей Краснодарского края увеличился на 45%. Рост спроса в мае и июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 36%, рассказали «Ъ-Кубань» аналитики «Золотого Яблока».

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Наибольшей популярностью среди жителей Краснодарского края пользуются солнцезащитные средства в формате кремов, спреев, флюидов и стиков. Чаще всего жители региона выбирают такие бренды, как d'Alba, La Roche-Posay, Vichy, Clarins и Frudia, For me by gold apple, AVENE, Ambre Solaire, Ligne St. Barth и Dr. Ceuracle. Отмечается, что сейчас стоимость средств остается стабильной.

Онлайн-продажи солнцезащитных средств через маркетплейсы в июне также выросли в 1,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили в пресс-службе «Яндекс Маркета». Наиболее популярными брендами стали Garnier, Mixit, Floresan и Aravia.

Кроме того, по данным пресс-службы «Золотого яблока», в мае и июне спрос на средства для автозагара среди жителей Кубани вырос на 10%. Чаще всего жители выбирают средства в форматах концентрата, мусса, спрея и молочка.

Алина Зорина