Лаборант Росводоканал Краснодар Анастасия Родионова претендует на звание лучшего специалиста ГК «Росводоканал»

Анастасия Родионова, лаборант химического анализа 5-го разряда Росводоканал Краснодар, впервые примет участие в XI Межрегиональном конкурсе «Мастер 2025», который пройдет в Оренбурге.

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

Анастасия успешно прошла предварительный отбор и теперь поборется за звание "Лучший лаборант химического анализа" в составе команды краснодарского водоканала. Экспертное жюри определит победителя на основе профессиональной точности в определении остаточного хлора в полевых условиях и правильности отбора проб для микробиологического анализа.

Анастасия – техник-эколог по образованию. В настоящее время учится на 3-м курсе «Кубанского государственного технологического университета». Она с легкостью совмещает работу с учебой и гордиться, что работает в такой крупной и стабильной компании как Росводоканал Краснодар.

За два года работы в лаборатории она проявила себя как ответственный и квалифицированный специалист. Ей нравится работать с точными процедурами и современным оборудованием, применяя теоретические знания на практике и постоянно совершенствуясь.

«Для меня водоканал – больше, чем работа и решение принять участие в соревновании "Мастер-2025" – это взвешенный шаг, обусловленный желанием совершенствоваться и раскрывать свои способности. Я надеюсь, что конкурс поможет мне достичь личных целей и внести вклад в развитие лабораторных исследований. Уверена, что совместная работа участников вдохновит других молодых специалистов. Этот опыт станет важным этапом в моей жизни и карьере, открывая новые возможности для роста», – поделилась Анастасия Родионова.

Основные цели «Мастера-2025» — развитие профессиональных компетенций, повышение престижа рабочих профессий в отрасли водоснабжения и водоотведения, и тиражирование лучших практик среди сотрудников предприятий ЖКХ.