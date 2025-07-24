К месту крушения Ан-24 направили спасателей из других регионов

К месту крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области выдвинулись специалисты из Якутии и Хабаровского края. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов

Сейчас в ликвидации последствий крушения участвуют более 100 человек с применением 20 единиц техники. Помимо спасателей из Тынды, задействованы специалисты из Сковородина, Зеи и Свободного.

Ан-24 разбился сегодня утром. Он выполнял рейс по маршруту Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту было 43 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки лайнера нашли в 15 км от Тынды на склоне горы. По предварительным данным, никто не выжил.

СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц). Премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения.