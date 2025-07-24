В Госдуме заверили, что Max создавали не для замены иностранных мессенджеров

Российский многофункциональный сервис на базе мессенджера Max разрабатывался «не вместо, а в дополнение» к иностранным платформам. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«В дополнение к существующим уже платформам, которыми мы все с вами пользуемся, платформам иностранным»,— сказал депутат на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

На прошлой неделе первый зампред Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что мессенджер WhatsApp вскоре может попасть под ограничения в России. Однако господин Боярский заверил, что называть даты блокировки мессенджера преждевременно. Замглавы администрации президента Максим Орешкин пояснил, что запрещать зарубежные мессенджеры не будут, если они соответствуют требованиям российских законов.

Подробности — в материале «Ъ» «Отставка топ-мессенджера».