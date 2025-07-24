В Новошахтинске во время пожара ТЦ погиб спасатель

При пожаре в ТЦ Новошахтинска погиб сотрудник 19-й пожарной части. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава города Сергей Бондаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Также получил ожоги нижних конечностей заместитель начальника СПТ 3 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по Ростовской области. Он доставлен в хирургическое отделение центральной городской больницы.

По данным пресс-службы МЧС, пожар в торговом центре локализован.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» пожар в новошахтинском торговом центре разгорелся утром 24 июля. Через два с половиной часа его площадь увеличилась с 30 кв.м. до 1,3 тыс. кв.м.

Прокуратурой Ростовской области по факту пожара организована проверка.

Наталья Белоштейн