Площадь пожара в ТЦ Новошахтинска увеличилась до 1,3 тысяч квадратных метров

За два с половиной часа горения площадь пожара в торговом центре в Новошахтинске увеличилась с 30 кв.м. до 1,3 тыс. кв.м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

На месте работают 84 человека, 29 единиц техники, в том числе от МЧС России 65 пожарных спасателей и 21 единица техники.

Как отметили в пресс-службе ведомства, эвакуация торгового центра не проводилась — пожар начался до открытия магазина.

Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. На место происшествия выехал заместитель прокурора Новошахтинска Леонид Лукьянченко.

Причина и обстоятельства пожара выяснят дознаватели. В случае нарушения законодательства будут приняты соответствующие меры реагирования.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» возгорание в торговом центре произошло утром 24 июля на ул. Ленина. Площадь пожара тогда составляла 30 кв. м.

Наталья Белоштейн