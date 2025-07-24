В Новошахтинске горит торговый центр

Спасатели МЧС ликвидируют пожар в Новошахтинске в здании торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Возгорание произошло утром 24 июля на ул. Ленина. Площадь возгорания составила 30 кв. м. Для ликвидации пожара привлечены 46 специалистов, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек личного состава и 11 единиц техники.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причина пожара пока неизвестна.

Наталья Белоштейн