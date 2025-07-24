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На Черноморском побережье предупредили о высокой пожароопасности

24 и 25 июля 2025 года на Черноморском побережье прогнозируется высокая пожароопасность (4 класс). Об этом сообщили в пресс-службе Новороссийска.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности: не использовать открытый огонь рядом с сухой растительностью и поваленными деревьями, разводить костры исключительно на открытых площадках, огражденных минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м.

Саркис Айвазян

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