На Черноморском побережье предупредили о высокой пожароопасности

24 и 25 июля 2025 года на Черноморском побережье прогнозируется высокая пожароопасность (4 класс). Об этом сообщили в пресс-службе Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности: не использовать открытый огонь рядом с сухой растительностью и поваленными деревьями, разводить костры исключительно на открытых площадках, огражденных минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м.