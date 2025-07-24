Виктор Бударин: Стратегия Банка «Кубань Кредит» — снижение нагрузки на клиента

Виктор Бударин подчеркнул, что банк максимально облегчает бремя комиссий и дополнительных страховок. «Совместно с поддержкой государства мы создаем клиентам оптимальные условия для работы с минимальными издержками», – отметил председатель Наблюдательного совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КБ «Кубань Кредит» ООО Фото: пресс-служба КБ «Кубань Кредит» ООО

Также он признал, что такая позиция сказывается на маржинальности: «Как председатель Наблюдательного совета, я понимаю, что такие решения повлияют на прибыль, но в долгосрочной перспективе позволят сохранить устойчивость клиентов и, как следствие, устойчивость банка», – уверен г-н Бударин. — Для Банка «Кубань Кредит» это, скорее, не противоречие, а принцип. А результаты 2024 года показывают, что такая стратегия работает».

Полный текст интервью — на официальном сайте Банка «Кубань Кредит».

КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2518 Банка России от 3 июля 2012 года

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