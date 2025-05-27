Госдума одобрила проект об уголовной ответственности для дропперов

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за помощь телефонным мошенникам в обналичивании и переводе похищенных средств. Документ предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно проекту, законодатели планируют дополнить статью за неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ). Наказание разнится в зависимости от использования в неправомерных операциях своих или чужих банковских карт.

За передачу личного платежного средства предполагаются штраф от 100 до 300 тыс. руб., обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до двух лет.

В случае манипуляций с чужими картами в качестве наказания установлены штраф от 300 тыс. руб. до 1 млн руб. с принудительными работами на срок до 5 лет, либо с лишением свободы на срок до 6 лет.

Дропперами называют участников мошеннических схем, связанных с переводом или обналичиванием средств. Мошенники используют банковские счета или карты дропа, на которые зачисляются похищенные деньги или средства для проведения нелегальных платежей. Дроп не является инициатором мошенничества, его используют, чтобы «не засветиться» и усложнить цепочку преступных операций.