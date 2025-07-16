Дропперам затянули кошельки

Депутаты планируют запретить банковским платежным агентам проводить упрощенную идентификацию физлиц. Авторы законопроекта считают, что эта мера необходима для борьбы с дропперами и служит для пресечения практики открытия электронных кошельков на физлиц без их ведома. Однако эксперты не уверены в эффективности предложенных мер в части борьбы с дропперами и считают, что запрет потребует от банков перестраивать свои бизнес-модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Поправки к закону «О противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем…», внесенные в Госдуму в начале недели, лишают банковских платежных агентов (БПА) возможности проведения упрощенной идентификации граждан. Такая необходимость вызвана ненадлежащим исполнением обязанностей по проведению идентификации, выявленным Банком России, считают авторы законопроекта. «БПА допускались случаи незаконного использования персональных данных физических лиц для открытия без их ведома электронных кошельков, что создает значительные риски как для привлекающих их кредитных организаций, так и для граждан, на которых они открываются»,— отмечается в пояснительной записке. Такие кошельки нередко использовались в противоправных действиях, в том числе дропперами, и после их выявления блокировались. В результате страдали невиновные граждане — в 2024 году ЦБ удовлетворил около 10 тыс. обращений физлиц с просьбой об их исключении из базы данных счетов с признаками осуществления операций без их добровольного согласия.

Банковские платежные агенты играют роль посредников между банком и клиентом. По договору с кредитной организацией они принимают и выдают средства клиентам, осуществляют переводы и платежи за ЖКУ, связь и так далее. БПА работают через терминалы, банкоматы или специальные пункты приема платежей и обеспечивают доступ финансовых услуг в местах, где отсутствуют собственные офисы банков,— в магазинах, торговых центрах, на вокзалах и так далее. На 15 июля 2025 года в реестре операторов по приему платежей, который ведет ЦБ, значится 685 организаций.

Один из авторов законопроекта — глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил “Ъ”, что документ нацелен на борьбу с дропперством, когда злоумышленники за вознаграждение или путем обмана получают доступ к счетам гражданина и используют их для мошеннических операций и обналичивания украденных денег. «Поправки пресекут практику неправомерного использования клиентских данных для незаконного открытия электронных кошельков на имя человека без его согласия, изменения ужесточают регулирование для платежных агентов, но при этом не затрагивают возможности развития финансовых сервисов в малых населенных пунктах»,— говорит депутат.

Однако эксперты сомневаются в эффективности мер, прописанных в законопроекте.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что значимое влияние на сокращение дропперства данная мера вряд ли окажет, поскольку БПА не был основным каналом и его закрытие просто приведет к перетеканию этих объемов в банковскую сферу. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков считает, что, прежде чем запрещать БПА проводить идентификацию, необходимо проанализировать, какие операции они проводят и как изменится рынок, если их запретить. «Без этого закона вполне можно было бы обойтись, достаточно потребовать от банков тщательнее контролировать своих агентов»,— считает он.

Банкиры также не поддерживают законопроект, запрещающий упрощенную идентификацию клиентов БПА. Как отмечается в письме Национального совета финансового рынка (НСФР) в Госдуму (с ним ознакомился “Ъ”), финансовые организации считают, что он требует доработки. Авторы письма отмечают, что альтернативой полного запрета на привлечение БПА для проведения упрощенной идентификации физлиц представляется нормативное установление рамочных условий, позволяющих проводить ее с минимальным риском нарушения требований законодательства. По словам главы НСФР Андрея Емелина, для БПА это критично, поскольку поручение идентификации является существенной частью смысла их существования в принципе.

Кроме того, как отмечает глава Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов, в нынешней ситуации финальную ответственность за идентификацию несет банк, вне зависимости от того, провел ли он эту идентификацию сам или через агента. При этом, по словам господина Войлукова, если из существующей системы удалить БПА, банкам «придется открывать дополнительные офисы, и даже с ограниченным объемом услуг это будет более затратно, что повлияет на стоимость их услуг».

Максим Буйлов