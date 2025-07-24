В Анапе и Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников

Власти Анапы и Новороссийска сообщили об отмене угрозы атаки беспилотников. В мэрии Анапы информировали, что отбой сигнала «Беспилотная опасность» получен в 02:26. Глава Новороссийска Андрей Кравченко написал, что опасности для жителей города нет в 02.30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Глава Сириуса Дмитрий Плишкин на 02.29 написал, что угроза пока не отменена. «Прошу оставаться в безопасном месте»,— пишет глава федеральной территории.

Ранее «Ъ-Кубань» писал со ссылкой на слова господина Плишкина, что в Сириусе произошло попадание БПЛА по нефтебазе на улице Таврическая.

Дмитрий Михеенко