Столичная торговая компания взыскала с прокатного завода из Шахт 0,7 млрд рублей

Арбитражный суд Ростовской области (АС РО) взыскал с ООО «Новороссийский прокатный завод» (Шахты) 0,7 млрд руб. за непоставленный торговой компании АО «Металлокомплект-М» (Москва) металл. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фирма «Металлокомплект-М» обратилась в ромтовский арбитраж с иском к Новороссийскому прокатному заводу, потребовав с него задолженность по договору поставки металла вместе с процентами за пользование деньгами в размере 0,7 млрд руб.

АО «Металлокомплект-М» (МК-М) — крупный металлотрейдер, ведущим направлением деятельности которого является складская торговля металлопрокатом. Зарегистрировано в 1998 году. Учредители не указаны. Выручка общества по итогам прошлого года составила 61 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб.

ООО «Новороссийский прокатный завод» зарегистрировал в 2017 году в Геническе Херсонской области. Согласно данным на сайте компании, производственные мощности находятся в Шахтах, предприятие занимается производством арматуры. Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром компании является Шалва Гибрадзе, в минувшем году компания показала доход в размере 25,6 млрд руб.

Договор предусматривал поставку заводом металла на сумму 48,9 млрд руб. но фактически отгружено продукции было на 0,7 млрд руб. меньше, заявил истец.

Новороссийский прокатный завод заявлял, что выполнение поставки не в полном объеме было обусловлено блокированием отгрузки покупателем в сентябре 2024 года и его последующим отказом от приемки продукции в период допоставки. Тот якобы планировал пересмотреть согласованные цены.

Покупатель тогда напомнил поставщику о задолженности и заявил об одностороннем отказе от договора в связи с неоднократным нарушением сроков поставки товара. Также он заявил, что поставленный металл не соответствовал условиям спецификации, а сроки поставок нарушались и в итоге потребовал расторжения договора и возврата переплаченной суммы.

В ответ на претензии покупателя о возврате неосновательного обогащения Новороссийский сталепрокатный завод потребовал от покупателя уплаты штрафа за отказ принимать металл в размере 30 млн руб.

Рассмотрев спор, АС Ростовской области пришел к выводу, что «Металлокомплект-М» от приемки не отказывался, ведь «переписка с сотрудником через мессенджер не может свидетельствовать о выражении воли организации на согласие с приостановкой поставки, тогда как официальная переписка между сторонами свидетельствует о готовности истца осуществить приемку товара». Новороссийский же прокатный завод свои обязательства по поставке товара надлежащим образом не исполнил, решил суд. Доказательств отсутствия его вины в просрочке поставок, равно как и доказательств, свидетельствующих о том, что причиной нарушения срока поставки послужили виновные действия или бездействия покупателя не представил.

В итоге требования «Металлокомплект-М» он удовлетворил, а во взыскании с него штрафа металлопрокатному заводу отказал. Кроме того, в целях обеспечения иска он наложил арест на денежные средства, которые уже находятся на банковских счетах Новороссийского прокатного завода и те, которые еще только будут поступать на них, а также на имущество предприятия в пределах 0,7 млрд руб.

Михаил Волкодав