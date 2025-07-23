Встреча под вопросы

Глава Сочи Андрей Прошунин в формате пресс-конференции 19 июля подвел итоги первого года своей работы. Мероприятие продлилось более трех часов, на протяжении которых градоначальник успел ответить на вопросы о состоянии сочинских пляжей и найденном в море мазуте, кадровом вопросе в администрации и приюте для бездомных животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В десять часов утра субботы журналистов и блогеров собрали в вестибюле отеля «Жемчужина». Организаторы мероприятия попросили всех пройти на веранду ресторана, сам ресторан в тот день был закрыт: столики основного помещения с кондиционерами пустовали. Господин Прошунин занял место напротив собравшихся, и пресс-конференция началась.

В число первоочередных тем конференции вошла ситуация с доступностью пляжных территорий. По словам мэра, основная проблема пляжей — их «физическая деградация». Он подчеркнул, что количество муниципальных пляжей следует увеличить. Для этого планируется поэтапное расширение береговой полосы. Сейчас под пляжи используется 40 км берега из 100 возможных.

Отвечая на вопрос, касающийся публикаций о якобы найденных в Сочи фрагментах мазута, Андрей Прошунин заявил, что следов нефтепродуктов, которые оказались в Черном море после крушения танкеров в Керченском проливе, на курорте нет, а освещенный в СМИ инцидент — «небольшие утечки с катеров, яхт и другой техники». В этом году, по словам мэра курорта, специалисты сделали порядка 4 тыс. проб морской воды и грунта с пляжей из 130 точек и исключили сценарий загрязнения береговой полосы Сочи мазутом.

Господин Прошунин признал, что проблема водоснабжении Сочи нарастает. Это, по его словам, связано с тем, что курорт стал круглогодичным и нагрузка на имеющуюся инфраструктуру значительно выросла. «До зимней Олимпиады 2014 года туристы в основном посещали город летом»,— заявил градоначальник и пообещал, что благодаря федеральной программе Минстроя России в Сочи будут созданы новые водозаборы и реконструированы очистные сооружения.

Еще Андрей Прошунин сообщил журналистам, что в Сочи с начала 2025 года на 2% выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Сейчас таковых 40 тыс. А самозанятых на курорте зарегистрировано 75 тыс. (рост с начала года — 3%). «За 10 лет объемы производства товаров и услуг субъектов малого, среднего и крупного бизнеса Сочи выросли. В 2015 году они составляли 258 млрд руб., а в 2025 году — 825 млрд руб.»,— заявил градоначальник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Также, по его словам, до конца 2025 года на территории Сочи возведут четыре школы и один детский сад. Всего же за 10 лет на курорте построили 16 детсадов и 12 школ на 10 тыс. мест. В стадии проектирования находится еще 11 социальных объектов на 8 тыс. мест. «Для обучения всех школьников в первую смену необходимо 29 тыс. мест. В детских садах нужно реализовать около 5,5 тыс. мест»,— добавил градоначальник.

В администрации Сочи на протяжении года работы Андрея Прошунина наблюдались кадровые изменения на уровне заместителей и руководителей департаментов. «Когда я пришел на пост, у меня не было задачи “зачистить” кадры. Я разбирался с каждым: насколько он способен, а самое главное — есть ли у него желание работать со мной. Кто-то уходил сам»,— сказал глава города и заявил о наличии кадрового резерва руководителей и специалистов. Он отметил, что была пересмотрена работа блока курортной отрасли. Так, в конце июня отдельным заместителям господина Прошунина по вопросам в области курортов, туризма и потребсферы стал Сергей Сомко. Мэр объяснил это тем, что курортная отрасль является одним из приоритетных направлений для города, поэтому она требует «глубокого погружения». При этом Андрей Прошунин посчитал возможным обойти тему кадровых изменениях в сфере внутренней политики курорта, вероятно, говорить ему было нечего.

В ответ на вопрос о борьбе с оползнями, ежегодно отрезающими путь на главный курорт страны, а также угрожающими самим жителям Сочи, мэр сообщил, что 68% подпорных стен просто находятся в эксплуатации дольше нормативных сроков службы. «Из-за особенностей рельефа защита требуется и железной дороге, и автомобильным трассам, и объектам энергетической инфраструктуры, и жилым микрорайонам»,— сказал глава курорта. Он посетовал на то, что вопрос выходит за рамки возможностей муниципалитета. «Ни городской, ни даже краевой бюджет не могут покрыть потребности города в финансировании здесь и сейчас всех необходимых противооползневых мероприятий и берегоукреплений»,— констатировал градоначальник.

Наибольшее внимание представителей СМИ привлекло то, что новый технологический кластер в Сочи планируют запустить в ближайшие два года. «Мы подобрали подходящий муниципальный земельный участок под будущий технопарк в районе улицы Транспортной в Центральном районе, за ТЦ “Олимп”»,— поделился глава. В рамках задумки планируют построить быстровозводимые конструкции помещений и отдельный блок для IT-компаний. «Сегодня сочинские власти переводят категории земель под технологическое производство, после чего в Минпром России будет подана заявка на субсидию»,— отметил господин Прошунин.

В продолжении ответа на вопрос градоначальник сообщил, что сегодня в сопровождении администрации Сочи находится 58 инвестпроектов. 70% из них относятся к санаторно-курортной отрасли. «Уже известно, сколько это рабочих мест?» — поинтересовалась модератор конференции. Мэр ответил, что предусматривается создание 25 тыс. рабочих мест и 25 тыс. единиц номерного фонда.

Касаясь вопроса о самовольных постройках, Андрей Прошунин поспешил успокоить журналистов: «Людей сейчас никто не трогает». По его словам, за прошлый год в Сочи снесено 105 самостроев. С начала текущего года приставы исполнили 70 судебных решений. «По решению суда сносу подлежат еще 700 конструкций, в том числе заселенные строения»,— добавил мэр. Он подчеркнул, что важно убедиться в полной безопасности жилых зданий. «В отношении 13 проблемных домов идет госэкспертиза. Никаких коммерческих интересов там не может быть. Если здание безопасно — продолжаем с ним работать дальше. Там, где есть перспектива пересмотра дела, помогаем сочинцам подготовить необходимые документы в суд»,— рассказал глава города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы администрации Сочи Фото: пресс-службы администрации Сочи

После того как следующий журналист взял в руки микрофон, откуда-то сверху раздался грохот. Большинство журналистов оказались в замешательстве. Мэр не показывал растерянности. С навеса скатилась бутылка воды и упала, ударившись о деревянный пол. После этого Андрей Прошунин сказал: «Чтобы не расслаблялись»,— и попросил задать следующий вопрос.

Одним из самых обсуждаемых на мероприятии стал вопрос о платных парковках. Со слов Андрея Прошунина, сегодня на 1 тыс. человек в Сочи приходится 530 автомобилей. «В курортный сезон к нам приезжают еще до 150 тыс. машин»,— сказал мэр. По его мнению, если машина занимает место без надобности, то это необходимо регулировать. Модератор конференции подняла вопрос платных парковок для местных. «Мы работаем над дальнейшими преференциями для сочинцев с пропиской — по парковке возле дома по значительно сниженной стоимости. Это сложно с технической точки зрения контроля и учета, быстро это не произойдет, но такой проект мы готовим и позже расскажем подробности»,— сказал глава города. «Меры государственной поддержки жителям города Сочи будут применены. И здесь даже не сомневайтесь»,— уверил журналистов Андрей Прошунин, после чего в зале негромко прозвучал риторический вопрос: «Кто верит?» Продолжив ответ, господин Прошунин рассказал, что мэрия занимается вопросом не одна: «Это ГИБДД, это эвакуаторы». Тут мэр решил добавить, что в начале его срока у муниципалитета не было эвакуаторов, поскольку они находились в частной собственности. «Хорошо, что эвакуаторы оказались у социально направленного бизнеса. Коллеги просто взяли и передали. Мы ушли от процедуры выкупа: деньги не тратили»,— сказал градоначальник.

Другой интересующей журналистов темой стала проблема бездомных животных. «Может быть, я скажу крамольно, но если мы живем в обществе людей, то в приоритет должны ставить людей, а не собак»,— ответил Андрей Прошунин. При этом он сообщил, что на курорте планируется строительство второй очереди приюта для бездомных животных. «Это еще 100 вольеров к имеющимся 80 и площадки для выгула. Сейчас определяем источники финансирования»,— сказал мэр Сочи. Один из присутствующих предложил ему «взять астраханский метод». Со слов спикера, специальная комиссия определяет, какая группа собак после введения лекарств остается агрессивной и «подлежит ликвидации». Андрей Прошунин пообещал данный метод изучить.

По окончании пресс-конференции многие журналисты ушли разочарованными ответами градоначальника: озвученные данные и без того уже были опубликованы пресс-службой мэрии, а чего-то сенсационного господин Прошунин «акулам пера» не сказал.

Андрей Куценко