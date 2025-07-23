Экс-глава краевого суда возместит ущерб за незаконную стройку в Сочи

Адлерский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Сочи о взыскании 51 млн руб. с бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, председателя Центрального районного суда Сочи Владимира Бахметьева, а также Елены Сухаревой и Лианы Сырцовой. Эта сумма компенсирует убытки от самовольного строительства многоквартирного дома в Хостинском районе города, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как установило следствие, фигуранты ввели дом в оборот через суд, распродали квартиры и получили доход, хотя здание возводилось без разрешений на непредназначенной для этого территории. При этом не были учтены потребности будущих жильцов в социальной инфраструктуре — детсадах, школах, поликлиниках и спортзалах. В итоге администрации Сочи пришлось потратить 51 млн руб. на создание дополнительных мест.

Ответчики уже добровольно передали городу 12 объектов недвижимости общей площадью более 2,3 тыс. кв. м, которые теперь будут использоваться в социальных целях.

Александр Чернов возглавлял краевой суд 25 лет (с 1994 по 2019 год). По данным правоохранителей, за это время он нарушал антикоррупционные законы и владел активами на сумму свыше 7 млрд руб. В октябре 2024 года Генпрокуратура добилась ареста его имущества в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Кропоткине и Москве — теперь оно может быть изъято в пользу государства.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что представитель бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова предложил добровольно передать государству большую часть активов стоимостью 7 млрд руб., конфискации которых требует Генпрокуратура.