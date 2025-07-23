Фон дер Ляйен потребовала объяснений от Украины из-за закона о САП и НАБУ

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала от президента Украины Владимира Зеленского разъяснений в связи с принятием закона, который существенно ограничивает независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств страны — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил представитель Евросоюза Гийом Мерсье, передает AFP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

По словам представителя ЕС, госпожа фон дер Ляйен выразила «глубокую обеспокоенность» последствиями новых поправок в законодательство и обратилась к украинскому правительству с запросом разъяснений. Эти изменения, по мнению Еврокомиссии, могут подорвать независимость и эффективность борьбы с коррупцией — одного из ключевых требований ЕС на пути Украины к членству.

Вчера Владимир Зеленский подписал законопроект, который фактически подчиняет НАБУ и САП Генеральному прокурору Украины. Он получает право давать обязательные указания детективам НАБУ, менять подследственность дел и иметь доступ ко всем материалам ведомств. Решение вызвало волну протестов в Киеве, Одессе, Львове и Днепре.

За день до принятия закона у сотрудников НАБУ прошли обыски, уголовные дела возбудили в отношении 15 сотрудников бюро, в том числе — по обвинению в связях с Россией. В НАБУ заявили о превышении полномочий со стороны украинской спецслужбы. Действия украинских властей раскритиковали страны G7.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинская контрразведка взялась за борцов с коррупцией».