На Украине прошли протесты из-за лишения независимости антикоррупционных органов

В Киеве, Львове и Одессе прошли акции протеста против закона об ограничении работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Это первая антиправительственная акция с стране с начала российско-украинского военного конфликта в феврале 2022 года.

Митинги с участием нескольких сотен человек прошли вечером 22 июля. Протестующие скандировали «Нет коррупции во власти», «Позор», «Руки прочь от НАБУ» и призывали наложить вето на инициативу, согласно которой НАБУ и САП переходят под контроль генпрокурора, назначаемого президентом. Законопроект был принят Верховной радой накануне и поздним вечером подписан Владимиром Зеленским.

Украинский президент объяснил такой шаг необходимостью «очистить» деятельность антикоррупционных органов от «российского влияния». «Нет никакого рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды висят годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима»,— сказал Владимир Зеленский. 23 июля он встретился с руководством НАБУ, САП и Национального агентства по предотвращению коррупцию и обещал разработать общин план, «чтобы защитить интересы украинского общества».

За день до принятия закона у сотрудников НАБУ прошли обыски, уголовные дела возбудили в отношении 15 сотрудников бюро, в том числе — по обвинению в связах с Россией. В НАБУ заявили о превышении полномочий со стороны украинской спецслужбы. Действия украинских властей раскритиковали страны G7. НАБУ и САП были учреждены в 2015 году как одно из условий получения траншей от Международного валютного фонда и установления безвизового режима с ЕС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинская контрразведка взялась за борцов с коррупцией».

Лусине Баласян