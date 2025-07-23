Иран в ближайшие недели примет техническую делегацию МАГАТЭ

Иран примет техническую делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в течение ближайших двух-трех недель. Об этом замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил на полях мероприятий по линии ООН в Нью-Йорке. Стороны планируют обсудить, как выстраивать отношения после июньских событий на Ближнем Востоке.

«Делегация прибудет в Иран для обсуждения условий (сотрудничества. — "Ъ"), а не для посещения (ядерных) объектов»,— сказал дипломат журналистам (цитата по Reuters).

12 июля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не прекратил сотрудничество с МАГАТЭ. При этом он отметил, что в связи с меняющейся обстановкой в регионе это взаимодействие приобретет другую форму. По словам господина Аракчи, запросы МАГАТЭ на инспекции в Иране будут рассматриваться в каждом конкретном случае Высшим советом национальной безопасности страны, а решения будут приниматься с учетом вопросов безопасности. По словам господина Арагчи, главным предметом беспокойства иранского руководства является безопасность инспекторов МАГАТЭ.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Вице-спикер парламента Исламской Республики Хамид-Реза Хаджи Бабаи говорил, что решение связано с утечкой конфиденциальных данных.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Тегеран развернул ответную операцию. Взаимные атаки продолжались 12 дней. 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал военные базы Штатов в Ираке и Катаре. Одна из них — крупнейшая в регионе база «Аль-Удейд».

О ситуации вокруг ядерной программы Ирана — в материале «Ъ» «У Тегерана пытаются прощупать ядерный пульс».

Анастасия Домбицкая