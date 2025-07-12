Глава МИД Ирана Аракчи объявил о продолжении сотрудничества с МАГАТЭ
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не прекратил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. Взаимодействие приобретет другую форму, добавил министр.
Аббас Аракчи
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По словам господина Аракчи, запросы МАГАТЭ на инспекции в Иране будут рассматриваться в каждом конкретном случае Высшим советом национальной безопасности страны. «Решения будут приниматься с учетом вопросов безопасности»,— приводит агентство Mehr слова главы МИД.
Аббас Аракчи пояснил, что из-за повреждений иранских ядерных объектов есть риск распространения радиоактивных веществ. Безопасность инспекторов является главным предметом беспокойства, подчеркнул министр.
2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Вице-спикер парламента Исламской Республики Хамид-Реза Хаджи Бабаи говорил, что решение связано с утечкой конфиденциальных данных.
24 июня, после 12 дней взаимных ракетных обстрелов, Иран и Израиль договорились о перемирии. В ходе военных действий Израиль атаковал крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана, позже к ударам присоединились США.
О ситуации вокруг ядерной программы Ирана — в материале «Ъ» «У Тегерана пытаются прощупать ядерный пульс».