Глава МИД Ирана Аракчи объявил о продолжении сотрудничества с МАГАТЭ

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не прекратил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. Взаимодействие приобретет другую форму, добавил министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Аракчи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Аббас Аракчи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам господина Аракчи, запросы МАГАТЭ на инспекции в Иране будут рассматриваться в каждом конкретном случае Высшим советом национальной безопасности страны. «Решения будут приниматься с учетом вопросов безопасности»,— приводит агентство Mehr слова главы МИД.

Аббас Аракчи пояснил, что из-за повреждений иранских ядерных объектов есть риск распространения радиоактивных веществ. Безопасность инспекторов является главным предметом беспокойства, подчеркнул министр.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Вице-спикер парламента Исламской Республики Хамид-Реза Хаджи Бабаи говорил, что решение связано с утечкой конфиденциальных данных.

24 июня, после 12 дней взаимных ракетных обстрелов, Иран и Израиль договорились о перемирии. В ходе военных действий Израиль атаковал крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана, позже к ударам присоединились США.

О ситуации вокруг ядерной программы Ирана — в материале «Ъ» «У Тегерана пытаются прощупать ядерный пульс».