Строительство коллектора в западной части Краснодара завершат в 2025 году

Строительство ливневого коллектора в западной части Краснодара планируют завершить в 2025 году. Работы выполнены более чем на 70%, осталось проложить менее 2 км труб, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Для строительства коллектора используют армированные полимерные трубы диаметром от 1 тыс. до 1,8 тыс. мм. Коммуникации укладывают на глубину до 9 м на подготовленное основание из щебня и песка. Стены котлована укрепляют шпунтом для защиты от осыпаний и обрушений.

Уложенные трубы проходят пневматические и гидравлические испытания. Специалисты проверяют коммуникации и железобетонные камеры на герметичность. После проведения всех испытаний участок засыпают грунтом. На финальном этапе работ будет выполнено благоустройство там, где это необходимо.

Проект реализуют при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в рамках краевой госпрограммы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

Алина Зорина