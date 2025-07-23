Готовность соцобъектов Ростова к отопительному сезону составила 70%

Работы по подготовке к отопительному сезону в социальных объектах Ростова-на-Дону выполнены на 70%. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава донской столицы Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Промывку и ревизию рамок управления и опрессовку трубопроводов систем отопления в многоквартирных домах планируют завершить к 15 сентября, а до 1 октября — подготовку котельных и тепловых сетей. Сейчас уровень готовности теплоснабжающих организаций составляет 69%.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на модернизацию коммунальной сферы Ростовской области необходимо 187 млрд руб., часть этих средств направят на ремонт 2 тыс. км теплосети.

Наталья Белоштейн