На решение проблем ЖКХ в Ростовской области выделят 187 млрд рублей

В ближайшие пять лет на модернизацию коммунальной сферы Ростовской области потратят 187 млрд руб. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, часть этих средств направят на ремонт 2 тыс. км теплосети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

«В Ростове необходимо достроить канализационный коллектор на ул. Локомотивной, чтобы обеспечить бесперебойное водоотведение для жителей нескольких районов. Работы завершим до 1 июля», — заверил глава региона в своем Telegram-канале.

Еще 36 млрд руб. потратят на реконструкцию Шахтинско-Донского водопровода. Для того, чтобы профинансировать этот проект, регион будет участвовать в федеральных программах. Юрий Слюсарь сообщил, что специалисты уже начали анализировать ситуацию. В настоящее время изношенность коммунальных сетей в регионе составляет 60%, а в некоторых городах — достигает 70-80%.

Дмитрий Ковалевский