В Крыму сотрудник «Крымгазсети» осужден за халатность, повлекшую смерть ребенка

Мастер Бахчисарайского управления «Крымгазсети» осужден за халатность, которая привела к смерти трехлетнего ребенка от отравления угарным газом. Об этом сообщает Следственный комитет Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие установило, что в обязанности осужденного входил контроль качества работ по обслуживанию внутридомовых газопроводов и оборудования. В мае 2022 года специалисты должны были провести плановое техническое обслуживание оборудования в частном доме на улице Затрубченко, однако мастер не организовал его. Впоследствии 22 января 2023 года в результате скопления угарного газа в доме трехлетний ребенок получил острое отравление, несовместимое с жизнью.

Газовое оборудование в ванной комнате, где произошла трагедия, было смонтировано с нарушением строительных норм. Эти недочеты должны были выявить работники Бахчисарайского подразделения «Крымгазсети» во время проверки.

Суд признал работника подразделения виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Его приговорили к двум годам лишения свободы.

Алина Зорина