Ввод жилья в Кабардино-Балкарии вырос на 10% в первом полугодии

Кабардино-Балкария в первом полугодии 2025 года увеличила объем ввода жилья до 314,2 тыс. кв. м, что на 10,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба управления Северо-Кавказстата.

С января по июнь организации всех форм собственности и индивидуальные застройщики построили в КБР почти 2,7 тыс. квартир.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» месяцем ранее рост показателя ввода жилья составлял 39,4% к аналогичному периоду прошлого года, что соответствовало 259,4 тыс. кв. м.

Наталья Белоштейн