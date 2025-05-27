Жилищное строительство в Кабардино-Балкарии выросло на 39,4%

В Кабардино-Балкарии за первые четыре месяца 2025 года введено 259,4 тыс. кв. м жилья, что на 39,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно полученным данным, население республики самостоятельно построило 236,4 тыс. кв. метров жилья, что в 1,6 раза больше, чем за январь-апрель 2024 года. В сельской местности возведено 157,5 тыс. кв. м общей площади домов — это почти в 1,5 раза превышает результаты соответствующего периода предыдущего года.

Профессиональные застройщики за первый квартал и апрель 2025 года сдали 23 тыс. кв. м, что на 40% меньше прошлогоднего показателя (38,6 тыс. кв. м).

Всего в течение указанного периода в республике возвели 16 многоквартирных домов, включающих 2,1 тыс. квартир, а население построило 1,7 тыс. индивидуальных жилых домов.

Николай Аксенов