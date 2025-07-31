Студентка из Дагестана победила в «Цифровом марафоне»

Девушка из Дагестана стала победительницей в категории «Новичок» в «Цифровом марафоне», организованным Сбером. Как сообщает пресс-служба банка, участники этой группы сделали первые шаги в ИТ и изучении технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сбербанка Фото: пресс-служба Сбербанка

«Цифровой марафон» — это всероссийское ИТ-соревнование, объединившее 110 тысяч участников из всех регионов России. В финал вышли 60 человек. В том числе — и Хадижат Мусаева из Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) Махачкалы. Марафон цифровых компетенций стартовал в начале года. На ИТ-состязание зарегистрировались 110 тысяч человек со всей страны. В январе и феврале они проходили обучение, весной сдали онлайн-тесты и писали «Цифровой диктант». В финал вышли 60 участников в категориях «Новичок», «Исследователь» и «Эксперт». А 15 июля в московском кампусе «Школы 21» стали известны имена победителей. Жительница Махачкалы Хадижат Мусаева стала первой в категории «Новичок».

Победителей конкурса поздравил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. «Главный результат сегодняшнего марафона — это каждый из вас. Создавая самих себя, выстраивая различные черты характера, вы строите собственное будущее и будущее нашей страны. Вы будете очень востребованы на рынке. Хочу пожелать вам удачи на жизненном пути и веры в себя»,— сказал Герман Греф.

В группе «Новички» было зарегистрировано 65% всех участников, самая конкурентная категория из более чем 70 тыс. человек. Как рассказала победительница конкурса Хадижат Мусаева, о конкурсе она узнала в университете. Решила попробовать свои силы, на победу не рассчитывала. Самым волнительным и тяжелым этапом был для нее цифровой диктант. «Рад, что именно представительница Дагестана завоевала это почетное первое место в «Цифровом марафоне». Своим примером она еще раз доказала, что на Северном Кавказе много ярких и перспективных молодых талантов»,— отметил управляющий Дагестанским отделением Сбербанка Евгений Морозов. По словам Евгения Морозова, в республике все чаще не только молодые люди, но и девушки выбирают цифровые профессии, с успехом заканчивают обучение по техническим специальностям, быстро растут по карьерной лестнице в сфере ИТ-технологий.