На Ставрополье растет спрос на цифровые сервисы

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов на рабочей встрече обсудили реализацию инфраструктурных проектов, а также вопросы цифрового развития региона, сообщает пресс-служба банка.

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Глава региона напомнил, что в июне на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение с председателем правления, президентом Сбербанка Германом Грефом о сотрудничестве для внедрения цифровых сервисов, ускорения роста экономики и социальной сферы края.

«Сейчас создаем рабочую группу для экспертного анализа и сопровождения стратегически важных для Ставрополья проектов. В том числе, с применением механизмов концессии и внедрением технологий искусственного интеллекта. Важным направлением партнерства является повышение финансовой грамотности и обучение принципам кибербезопасности жителей Ставрополья всех возрастов»,— сказал Владимир Владимиров.

По статистике, онлайн-оплата проезда в транспорте и за ЖКУ, в МФЦ и других учреждениях в регионе за последний год выросла от 10 до 25% в доле расходов жителей края.

В сфере здравоохранения обучение для работы с цифровыми сервисами прошли 387 ставропольских врачей.

«Мы видим растущий спрос жителей и гостей края на цифровые сервисы»,— отметил Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.