Жители и гости Карачаево-Черкесии за полгода оплатили проезд в транспорте онлайн 2,2 млн раз

Фото: Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky

В Карачаево-Черкесии всё чаще расплачиваются за проезд банковскими картами. Онлайн-оплату предпочитают жители и гости Республики различных возрастов. Активнее всего технологию используют в городах Черкесск, Усть-Джегута и Карачаевск. По данным южных аналитиков Сбера, суммарный объём таких платежей в транспорте вырос на 18% в сравнении с первым полугодием 2024 года.

Заур Джазов, Управляющий Карачаево-Черкесским отделением Сбербанка:

«Транспорт в Республике оборудован терминалами для безналичной оплаты проезда почти на 100% - это один из самых высоких показателей по всему Северному Кавказу. Мы видим и хорошую динамику роста числа онлайн-платежей: в первом полугодии это 18%. Карачаево-Черкесская Республика — один из лидеров на Кавказе по количеству и по объёму таких цифровых транзакций».

Оплата в одно касание быстрый и безопасный способ, который стал неотъемлемой частью нашей жизни. Пассажиры не отвлекают водителей, транспорт с терминалами движется по маршруту быстрее, проще получить аналитику по загруженности направлений и скорректировать работу транспорта в часы пик.