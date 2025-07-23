Только 14% краснодарских родителей знают, на что можно тратить маткапитал

Лишь 14% родителей в Краснодаре осведомлены о полном перечне направлений использования материнского капитала. Такие данные приводит Группа «Ренессанс страхование» по итогам проведенного опроса (исследование имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»). При этом 57% опрошенных смогли назвать лишь некоторые возможные варианты, а почти треть (29%) признались в полном незнании вопроса. Разрыв в информированности наблюдается и по половому признаку: среди мужчин уровень незнания составил 18%, среди женщин — 46%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди предложений по расширению сфер применения материнского капитала респонденты чаще всего указывали возможность формирования финансовой «подушки безопасности» (27%). Также пользовались поддержкой идеи разрешить использование средств на переобучение и курсы повышения квалификации (19%) и косметический ремонт жилья (18%). Покупка автомобиля и медицинские услуги для семьи набрали 15% и 13% голосов соответственно.

Порядка 61% родителей выразили готовность инвестировать средства маткапитала. В качестве наиболее предпочтительного инструмента был назван сберегательный счет (26%), однако значительная доля респондентов рассматривает также акции (24%), облигации (16%) и криптовалюту (15%) — несмотря на более высокий уровень риска.

Вопрос управления средствами вызвал различия во мнениях. Треть родителей (33%) считают, что распорядителями должны быть исключительно родители, при этом мужчины поддерживают такую позицию чаще женщин (36% против 30%). Еще 11% выступают за совместное принятие решений. Более половины опрошенных (55%) готовы передать право распоряжения материнским капиталом самим детям, но только после достижения ими определенного возраста.

Вячеслав Рыжков