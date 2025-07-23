На «Роза Хутор» пройдет Т-Банк x Гастрофест в русском стиле

Фестиваль состоится с 28 июля по 3 августа.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Согласно его основной идее ведущие гастрономические заведения Сочи объединятся в едином стремлении представить традиционную русскую кухню в ее современном прочтении.

Масштабный гастрофест в концепии «Русские сезоны» стартует 28 июля сразу в нескольких форматах. Начнется он с того, что лучшие шеф-повара ресторанов «Роза Хутор» и Сочи покажут мастерство в специальных сет-меню своих заведений. Уникальные предложения из нескольких блюд помогут заново открыть вкус русской кухни.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

- Наш ежегодный гастрофестиваль стал настоящей точкой притяжения для любителей кулинарных изысков. В прошлом сезоне его посетили более 15 тысяч гостей. Сейчас мы также ожидаем высокий интерес к нашему мероприятию. Тем более его программа обещает быть яркой - как с точки зрения гастрономии, так и своей развлекательной составляющей. Шеф-повара активно экспериментируют с традиционными рецептами в поиске новых гастрономических решений. Думаю, они смогут по-настоящему удивить и восхитить наших гостей, - отмечает бренд-шеф ресторанов горного курорта «Роза Хутор» Валентин Шин.

Участниками гастрофеста станут более 10 ресторанов курорта «Роза Хутор» и Сочи. Кроме комбинированных сет-меню на старте, гостей в течение недели ожидают и другие приятные впечатления.

Главные события фестиваля развернутся в Горной Олимпийской деревне с 1 по 3 августа, когда на высоте 1100 метров над уровнем моря будет организована единая гастрономическая локация с площадками ресторанов, партнеров, фото и лаунж-зонами. Здесь пройдут дегустации блюд от разных заведений, местных производителей, мастер-классы от шеф-поваров, интересные розыгрыши с призами. Также будет установлена и главная сцена фестиваля, на которой 1 августа выступит группа ПМ (экс-Премьер-Министр), 2 августа - группа Hi-Fi, а 3 августа состоится концерт группы «Бомбей», победившей в проекте «Битва каверов» телеканала СТС.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

В период с 1 по 3 августа для гостей курорта будет действовать специальный тариф «Гастро-пасс», включающий в себя прогулочный билет на подъемники, посещение этно-парка «Моя Россия» и возможность попробовать сет в ресторанах-партнерах. Приобрести его можно в кассах и онлайн. Познакомиться с расписанием мероприятий Т-Банк x Гастрофест на «Роза Хутор», актуальным списком его участников и стать обладателем спецтарифа «Гастропасс» можно на сайте.

ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 1037702012952

С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте.

https://rosakhutor.ru/