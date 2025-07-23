На Кубани за июнь выдали ипотек с поддержкой почти на 10 млрд рублей

По данным Объединенного кредитного бюро, в июне 2025 года российские банки выдали 40,52 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на сумму 232,45 млрд руб. В Краснодарском крае таких кредитов выдали почти на 10 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Льготные кредиты в России заняли 62% от общего числа сделок и 80% от совокупного объема ипотечного кредитования за месяц. Относительно июня 2024 года показатели сократились на 69% по числу выдач и на 66% по объему. Годом ранее было оформлено 130,07 тыс. льготных кредитов на 684,76 млрд руб., что соответствовало 73 и 82% от общего количества и объема соответственно.

Средний размер ипотечного кредита с господдержкой в июне составил 5,74 млн руб., что на 9% превышает уровень годичной давности. Срок кредитования увеличился почти на полтора года — с 302 месяцев в июне 2024 года до 319 месяцев (26 лет 7 месяцев) в текущем периоде.

По сравнению с маем 2025 года в июне объем выдач вырос на 3%, а количество заключенных договоров — на 2%. В предыдущем месяце было выдано 39,68 тыс. кредитов на 225,53 млрд руб., средний размер составлял 5,68 млн руб., срок — 320 месяцев.

По итогам первого полугодия 2025 года на льготных условиях было оформлено 206,83 тыс. жилищных кредитов на сумму 1,18 трлн руб., что составляет 63% от общего числа и 81% от совокупного объема ипотечных выдач. В аналогичном периоде 2024 года показатели составляли 410,11 тыс. кредитов и 2,16 трлн руб. соответственно. Таким образом, за год объемы снизились на 45%, количество сделок — на 50%.

Наибольший объем льготного ипотечного кредитования в июне зафиксирован в Москве — 3,24 тыс. кредитов на 27,99 млрд руб. (+2% к маю по числу, +4% по объему). Далее следуют Московская область (2,44 тыс. на 18,99 млрд руб.), Санкт-Петербург (1,82 тыс. на 13,23 млрд руб.), Краснодарский край (1,80 тыс. на 9,87 млрд руб.) и Татарстан (1,38 тыс. на 8,01 млрд руб.). Лидером по динамике выступил Краснодарский край, где объем и количество сделок увеличились на 9 и 8% соответственно.

Вячеслав Рыжков