Более 30 улиц в Краснодаре временно останутся без света

Сегодня, 23 июля, в Краснодаре без электроэнергии временно останутся жители более 30 улиц. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С 09:00 до 17:00 не будет электричества по улицам: Кропоткина, Трубилина, Власова, 2-я линия, Урицкого, Энгельса, Северная, Передерия, Артиллерийская, Космонавтов, Дзержинского, Черноморская, Крымская, 2-я линия Поймы реки Кубань, 1-я линия, Темрюкская, Ростовская. А также Московская, Островского, Армавирская, 40 лет Победы, Коллективная, 3-я Линия, имени Баумана, Красных Партизан и Горького.

С 13:00 до 17:00 без света останутся улицы: Головатого, Кузнечная, Березанская, Бульварное кольцо, проспект Чекистов.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина