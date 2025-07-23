В ночь на 23 июля над Ростовской областью сбили 11 беспилотников

В ночь на 23 июля над территорией Ростовской области силы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны России.

Всего с 21:00 до 23:40 над российскими регионами сбили 51 беспилотник: 28 — над территорией Брянской области, 10 – над территорией Курской области, четыре – над Орловской областью, по одному – над территорией Калужской, Тульской и Липецкой областей.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Новочеркасске из-за ночной атаки украинских беспилотников пострадали три человека. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Мария Хоперская