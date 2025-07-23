На жителя Хакасии завели дело за призывы в соцсетях к расправе над госдеятелями

Возбуждено уголовное дело в отношении инженера проектно-технического отдела одной из строительных компаний Хакасии, призывавшего в соцсетях к расправе над государственными деятелями. По ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности) ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, рассказали в республиканском управлении ФСБ России.

По информации ведомства, в мессенджере Telegram и соцсети «ВКонтакте» 40-летний инженер размещал посты о необходимости совершения насильственных действий в отношении высших должностных лиц РФ. Подозреваемый вину признал в полном объеме. Задерживать его не стали. По первому требованию фигурант дела должен являться к следователю.

Илья Николаев