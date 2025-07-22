Крыша четырехэтажного дома полностью выгорела при пожаре в Сочи

Пожарные полностью потушили возгорание в четырехэтажном доме в садовом товариществе «Альпинист» в Сочи. Крыша здания выгорела практически полностью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю

Пламя вспыхнуло около 18:00 22 июля 2025 года, охватив кровлю и мансардный этаж жилого строения. Огонь распространился на площади 300 кв. м. Спасатели эвакуировали 54 человека, среди которых семеро несовершеннолетних.

«В 20:02 пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет»,— сообщает пресс-служба Главного управления регионального ведомства.

На видеоматериалах, опубликованных ведомством, видны масштабные повреждения верхней части здания. Специалистам предстоит выяснить причины возгорания.

Днем ранее в Новороссийске произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар в многоквартирном доме на Анапском шоссе. Повреждения получили более 20 квартир. В результате происшествия погиб 96-летний мужчина. На территории введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Мария Удовик