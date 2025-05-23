Охота на плату за будущие отходы

Госдума в весеннюю сессию может рассмотреть поправки к закону «Об отходах производства и потребления», призванные повысить эффективность администрирования экологического сбора. Этот неналоговый платеж собирается с производителей и импортеров товаров и упаковки, не утилизирующих их самостоятельно. Изменения вводят обязанность службы контролировать самостоятельные расчеты экосбора всеми субъектами расширенной ответственности производителей (РОП), а также выявлять неплательщиков с помощью анализа данных государственных информсистем. В результате роста нагрузки как на бизнес, так и на сам контролирующий орган годовые сборы экологического платежа могут вырасти с 3,5 млрд до 75 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В комитете Госдумы по экологии настаивают на том, что ввоз и выпуск бизнесом товаров без заботы об их последующей утилизации пора сворачивать

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В комитете Госдумы по экологии настаивают на том, что ввоз и выпуск бизнесом товаров без заботы об их последующей утилизации пора сворачивать

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Правительство намерено включить меры по улучшению администрирования экосбора в рамках РОП в законопроект №751791–8 («О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ») — его готовит ко второму чтению комитет ГД по контролю. Поправки, которые планируется внести в №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», обсудили на заседании комитета Госдумы по экологии. Новая статья «Основные принципы экономического регулирования в области обращения с отходами», которую хотят включить в главный отраслевой закон, была разработана депутатами Госдумы в качестве поправки к принятому в декабре 2024 года №497-ФЗ (также вносил изменения в законы об отходах и об охране окружающей среды) — но в него не вошла. Как сообщил замглавы комитета Александр Коган, «поправки были временно исключены, но договоренность об их рассмотрении в весеннюю сессию сохраняется».

В частности, Росприроднадзору предлагается вменить в обязанность контролировать правильность исчисления экосбора субъектами РОП, а предписания заменят на требования (для них не нужно проводить проверку, а при неисполнении можно сразу обращаться в суд, такая мера уже реализована для сбора оплаты негативного воздействия на окружающую среду). Также поправки обязывают Росприроднадзор выявлять «уклонистов» (компании, не предоставившие отчетность и не уплатившие экосбор) — как в ходе федерального эконадзора, так и с помощью анализа информации ГИС учета отходов от использования товаров и «смежных» ГИС.

Напомним, производители и импортеры товаров и упаковки обязаны утилизировать отходы от них (в том числе с привлечением утилизаторов) или уплатить экосбор. В 2025 году поступления в бюджет от «сдвоенного» экосбора за 2023–2024 годы составили 19,2 млрд руб. при прогнозе 7 млрд руб. (см. “Ъ” от 15 мая). Проблема администрирования экоплатежей (см. “Ъ” от 17 апреля) существовала с самого начала введения РОП из-за отсутствия у администрирующей его службы фискального опыта и аппарата. С учетом «налоговой» природы экосбора бизнес неоднократно предлагал погрузить его в Налоговый кодекс и передать ФНС — однако Минфин выступал против, требуя сначала привести в порядок нормативную базу.

Альтернативой уплате экосбора является утилизация отходов в объеме нормативной доли выпуска или ввоза — самостоятельно или с привлечением профильных компаний. Однако формирование реестра утилизаторов, необходимого для учета переработки отходов самими компаниями, идет крайне медленно: из 488 заявленных игроков в него включено лишь 123 (25,2%). Импортеры, на которых приходится 80% упаковки, в свою очередь, остаются вне эффективного контроля: ни одна ГИС не обеспечивает достоверный учет их продукции.

Принятие поправок, с одной стороны, кратно увеличит объем работы Росприроднадзора, а с другой, усилит давление на бизнес — ужесточение законодательства коснется широкого круга компаний и может дать двадцатикратный рост сбора платежей. По оценке экспертного управления администрации президента, ежегодный прогнозируемый объем доходов от экосбора должен составлять 75 млрд руб.— хотя в проекте бюджета на 2025–2027 годы заложены поступления всего по 3,5 млрд в год (такая пропорция, отметим, сохраняется долгие годы — большинство плательщиков просто игнорируют эту обязанность или отчитываются купленными свидетельствами об утилизации, системы же контроля исполнения ответственности в отрасли из-за концептуальных разногласий регуляторов так и не было создано).

Дополнительного согласования проекта с Минфином и Минэкономики, по мнению Александра Когана, не потребуется: речь «идет лишь о более эффективном контроле за сборами», сами же требования к компаниям и правила экосбора четко прописаны и при введении РОП ведомства их согласовали. Как сообщили “Ъ” в Минприроды, «все законодательные инициативы широко обсуждаются с бизнесом и различными общественными организациями». При этом итоговая версия поправок к законопроекту еще разрабатывается и об их содержании «говорить преждевременно».

Если правительство поддержит поправки депутатов в части РОП, они будут учтены при доработке текущего законопроекта. Однако, отметил господин Коган, даже если их снова не примут, комитет по экологии намерен настаивать на нововведениях и включит их в поправки к закону «Об охране окружающей среды»: они также готовятся ко второму чтению.

Анна Королева