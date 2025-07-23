Пошлины надавили на газ

Рост спроса на газ в мире в 2025 году составит 1,3%, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Таким образом, спрос увеличится до 4,27 трлн куб. м с 4,21 трлн куб. м в прошлом году. Предыдущая оценка агентства предполагала расширение на 1,5% после 2,8% в 2024 году — ее пересмотр объясняется «повышенной макроэкономической неопределенностью». Напомним, что из-за новой торговой политики США аналитики не ждут заметного роста экономик в этом году, оценки роста спроса на нефть также снижаются.

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В МЭА ожидают, что рост потребления газа в 2025 году обеспечат Северная Америка и Европа. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который до сих пор вносил наиболее заметный вклад в увеличение спроса, рост потребления в этом году станет минимальным с 2022-го, считают эксперты. Причина — общая неопределенность, усиливающаяся из-за американских тарифов. К примеру, в первом полугодии в Китае импорт СПГ просел более чем на 20%. В следующем году тенденция, впрочем, может измениться. МЭА прогнозирует, что рост спроса на газ в АТР ускорится до 4% после менее чем 1% в 2025-м (см. график). В целом же глобальное расширение спроса составит 2% и мировое потребление в результате вырастет до рекордных 4,35 трлн куб. м.

В ответ на растущий спрос поставки СПГ в 2026 году увеличатся на максимальные с 2019 года 7%. Рост будет обеспечен экспортом из США, Канады, Катара. Аналитики указывают на то, что надежность российских поставок в условиях санкций остается под вопросом. Напомним, в январе российские СПГ-проекты («Портовая СПГ» «Газпрома» и «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа; см. “Ъ” от 11 января) попали в санкционный список Минфина США. Ограничения, следует из данных МЭА, уже отразились на поставках СПГ из РФ в первом полугодии: они сократились на 7%.

Экспорт российского СПГ в Европу за первые шесть месяцев года снизился на 4%. Впрочем, Россия все равно осталась вторым по величине поставщиком СПГ в европейские страны. Основной объем поставок пришелся на Бельгию, Францию и Испанию. Между тем экспорт трубопроводного газа из РФ в ЕС в январе—июне просел на 45% из-за прекращения его транзита через Украину в начале года. Отметим, в среднесрочной перспективе Евросоюз рассчитывает полностью отказаться от российских энергоресурсов, заместив их в том числе импортом СПГ из США (см. “Ъ” от 7 мая).

Кристина Боровикова