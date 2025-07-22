Клиенты могут менять расходные лимиты по бизнес-картам в «Уралсиб Бизнес Онлайн»
Банк Уралсиб расширил возможности интернет-банка для бизнес-клиентов «Уралсиб Бизнес Онлайн».
Теперь индивидуальные предприниматели или представители юрлица с правом подписи в интернет-банке — могут самостоятельно устанавливать или изменять расходные лимиты на операции с использованием бизнес-карт.
Лимиты на сумму операций в день или месяц можно установить (а также изменить) для снятия наличных в банкоматах, покупок в торговых точках или интернете, переводов на карты физлиц и юрлиц — в пределах максимальных дневных и месячных лимитов, предусмотренных тарифами клиента.
Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. ОГРН 1020280000190
ПАО «БАНК УРАЛСИБ
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