Клиенты могут менять расходные лимиты по бизнес-картам в «Уралсиб Бизнес Онлайн»

Банк Уралсиб расширил возможности интернет-банка для бизнес-клиентов «Уралсиб Бизнес Онлайн».

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Теперь индивидуальные предприниматели или представители юрлица с правом подписи в интернет-банке — могут самостоятельно устанавливать или изменять расходные лимиты на операции с использованием бизнес-карт.

Лимиты на сумму операций в день или месяц можно установить (а также изменить) для снятия наличных в банкоматах, покупок в торговых точках или интернете, переводов на карты физлиц и юрлиц — в пределах максимальных дневных и месячных лимитов, предусмотренных тарифами клиента.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ