Половина дончан планирует искать подработку в 2025 году

В Ростовской области 53% населения трудоспособного возраста во втором квартале 2025 года планируют искать дополнительную занятость помимо основной работы. Этот показатель на пять процентных пунктов выше данных первого квартала. Такую статистику предоставили «Ъ-Ростов» эксперты платформы hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Поливоркинг и слешкарьеризм — новые формы карьеры, при которых люди совмещают несколько профессий или проектов одновременно — становятся популярнее в России из-за дефицита кадров и запросов молодого поколения на гибкость работы», — прокомментировала Юлиана Передерий, руководитель маркетинга hh.ru макрорегиона Юг и ЦФО.

По словам госпожи Передерий, эти явления имеют схожий смысл, но различаются в деталях организации. При поливоркинге человек выполняет несколько работ или проектов на разных работодателей вместо одного основного места. Слешкарьеризм предполагает совмещение двух и более профессий для создания нескольких потоков дохода и самореализации.

«Причины этих явлений объективны и многогранны. С одной стороны, жесткий дефицит на рынке труда, с которым столкнулись компании в 2023-2024гг, мотивирует бизнес использовать разные формы занятости», — пояснила Юлиана Передерий.

Завершая интервью с журналистом «Ъ-Ростов» эксперт подчеркнула: «Совмещение работ существовало всегда, но в последние годы явление обрело дополнительные смыслы. Теперь это не только способ решить финансовые проблемы, но и инструмент для балансирования места работы в жизни. Цифровизация и удаленная работа создали технические возможности для таких форматов занятости, стерев границы между офисом и личной жизнью».

Валентина Любашенко