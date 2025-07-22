Госдума приняла закон о регулировании маркетплейсов

Госдума приняла в третьем чтении закон о регулировании платформенной экономики России (известен также как «закон о маркетплейсах»).

Среди ключевых мер закон предусматривает:

обязательную проверку продавцов перед допуском на маркетплейс через госреестры;

упрощенный возврат некачественных товаров;

запрет на продажу запрещенных товаров;

предоставление равного и беспрепятственного доступа к платформе;

обязательная идентификация продавцов на «Госуслугах».

Первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина назвала закон «первой ласточкой». Он создаст основу для дальнейшего регулирования цифровой экономики, которая, по ее словам, стала «отдельной отраслью».

Госдума приняла 9 июля в первом чтении пакет правительственных законопроектов о платформенной экономике — о деятельности маркетплейсов, сервисов по заказу еды и такси, по поиску исполнителей услуг и так далее. Работа над законопроектом началась по поручению президента России Владимира Путина.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Ход на опережение».