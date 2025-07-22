Губернатор Кубани призвал пресечь завышение стоимости догазификации участков

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на краевом совещании призвал принять меры по пресечению необоснованного завышения цен на работы по догазификации частных домовладений. Поводом для обсуждения стали обращения жителей поселка Головинка в Сочи, пожаловавшихся на требования сторонних подрядчиков оплатить подключение газа внутри участка в размере до 500 тыс. руб., передает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы региона, с момента старта программы социальной газификации, реализуемой с 2022 года по поручению президента России, газопроводы подведены к границам 84,5 тыс. домов, однако фактическое подключение выполнено лишь в 65% случаев. Основной причиной отставания губернатор назвал высокую стоимость работ внутри участков. С аналогичными жалобами выступают жители Динского и Белореченского районов, Анапы и Краснодара.

Как отметил Вениамин Кондратьев, в ряде случаев удорожание может быть обосновано техническими сложностями, однако зачастую речь идет о недобросовестных действиях посредников. Для разрешения ситуации планируется взаимодействие с антимонопольной службой и анализ обращений граждан.

Участники совещания сошлись во мнении, что избежать искусственного завышения стоимости можно при заключении комплексного договора напрямую с «Газпромом». Такой договор включает бесплатное подведение газа до границы участка и платное выполнение работ внутри него, включая проектирование и установку оборудования. Подача заявки доступна как через офисы компании, так и через портал «Госуслуги».

По данным главы «Газпром газораспределение Краснодар» Геннадия Нараева, средняя стоимость газификации домовладения площадью до 150 кв. м на участке 6 соток составляет около 90 тыс. руб. Эта сумма включает проектирование, монтаж газопровода и установку базового оборудования. Все тарифы размещены в открытом доступе на сайте компании и департамента тарифов края.

Вячеслав Рыжков