В Ростове пенсионерка едва не перевела мошенникам миллион рублей

В Ростове-на-Дону сотрудники Сбера совместно с полицейскими пресекли действия мошенников. Злоумышленникам почти удалось убедить пенсионерку перевести им 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мошенники представились сотрудниками пенсионного фонда и сообщили, что горожанке нужно накопленный стаж. Один из сообщников уведомил пенсионерку о том, что деньги с ее счета перевели гражданину соседнего государства и теперь ей грозит уголовная ответственность за финансирование армии другой страны. Злоумышленники добавили, что в целях безопасности все оставшиеся деньги ей нужно перевести на другой счет. Ростовчанка пришла в Сбер и попросила консультанта помочь ей с переводом. Сотрудник банка заподозрила, что горожанка может находиться под влиянием мошенников, и вызвала полицию.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Полиция разыскивает злоумышленников.

Как рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим: «Безопасность клиентов — абсолютный приоритет для Сбера: и онлайн, и в офисах банка. Мы настоятельно рекомендуем всем быть предельно внимательными: проверять источники информации, не переходить по подозрительным ссылкам и никогда не сообщать посторонним данные своих карт и коды из SMS. С начала года мы помогли жителям Ростовской области уберечь от телефонных мошенников около 60 млн рублей сбережений. Всё это благодаря эффективной антифрод-системе банка, внимательности сотрудников в отделениях и слаженной работе с правоохранительными органами. Сбер постоянно совершенствует системы безопасности, но именно осведомлённость, внимание к деталям и готовность защитить себя делают нас сильнее перед лицом любых попыток обмана».

Мария Хоперская