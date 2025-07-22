В Екатеринбурге утвержден проект жилого комплекса у «Екатеринбург Арены»

Администрация Екатеринбурга утвердила проекты планировки и межевания территорий для застройки в границах улиц Крауля — Репина — Токарей, сообщили в пресс-службе администрации города. Девелопер планирует снести здания, расположенные на стоянке в границах улиц Репина, Крауля и Мельникова, и построить на их месте жилой комплекс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концепция жилой экосистемы «Атлас Люксо»

Фото: Проектная документация Концепция жилой экосистемы «Атлас Люксо»

Фото: Проектная документация

На участке 0,95 га планируется возвести три многоэтажных дома общей жилой площадью 42,5 тыс. кв. м. Кроме того, на территории будет построен детский сад на 75 мест и подземные парковки на 272 машино-места. Реализация проекта запланирована на 2032 год.

Ранее проект застройки, предложенный компанией «Атлас Девелопмент», был вынесен на общественные обсуждения. Планируется, что в жилом комплексе будут построены два 29-этажных дома и один 22-этажный, а общий жилищный фонд составит 67,3 тыс. кв. м.

Проект данного ЖК (жилая экосистема «Атлас Люксо») обсуждали в прошлом году на открытом заседании экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России. Тогда основатель группы компаний «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер заявлял, что жилой комплекс станет высотной доминантой района.

Полина Щуцкая