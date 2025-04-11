Проект застройки у «Екатеринбург Арены» вынесли на общественные обсуждения

Администрация Екатеринбурга выставила на общественные обсуждения проект застройки в границах улиц Крауля – Репина – Токарей. Как заявлялось ранее, строить жилье на данном участке планирует компания «Атлас Девелопмент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз ЖК, представленный осенью прошлого года

Фото: Проектная документация Эскиз ЖК, представленный осенью прошлого года

Фото: Проектная документация

В документах указано, что девелопер планирует построить три высотных дома — два по 29 этажей и один 22-этажный. В проекте также указан встроенно-пристроенный паркинг на 272 машино-места, встроенный детский сад на 75 мест и офисное здание.

Жилищный фонд на территории составит 67,3 тыс. кв. м — из них 42,5 тыс. кв. м новое строительство. «Население территории нового строительства на расчетный срок составит 1 418 человек»,— указано в документах. Реализовать проект хотят до 2032 года.

Общественные обсуждения по проекту будут идти до 29 апреля. Оставить свои замечания и предложения можно на сайте администрации до 21 апреля включительно.

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Проект данном ЖК (жилая экосистема «Атлас Люксо») обсуждали в прошлом году на открытом заседании экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России. Тогда основатель группы компаний «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер заявлял, что жилой комплекс станет высотной доминантой района.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Урал».

Мария Игнатова