«Я бы сделал небольшой "пятачок" общественного пространства»

На открытом заседании экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России, которое прошло в рамках Международного форума 100+ TechnoBuild, обсудили концепцию жилой экосистемы «Атлас Люксо» в Екатеринбурге, которую разработала одноименная московская компания. Эксперты посчитали, что в проекте недостаточно общественных пространств, а некоторые архитектурные решения, в частности, балконы, выглядят «уродством» для такого здания. Однако «в общих контурах» концепция «Атлас Люксо» была принята с оговоркой, что архитекторы поработают над замечаниями и вновь представят проект на обсуждение.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Заседание экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заказчиком концепции жилой экосистемы «Атлас Люксо» выступает застройщик «Атлас Девелопмент». Жилой экосистемой в компании называют новый подход к проектированию жилья. По словам авторов проекта, он является важным объектом для Екатеринбурга, поскольку будет играть роль своеобразных «ворот» в город. Жилой квартал, который расположится на пересечении улиц Репина, Мельникова и Крауля напротив строящегося ЖК «Даблхаус 1:1», будет состоять из трех многоэтажных домов: 22, 39 и 43 этажа. Максимальная высота комплекса составит 110 м.

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По словам основателя группы компаний «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера, жилой комплекс станет высотной доминантой района.

«Комплекс домов похож на высеченную из гранита скульптуру, которая к верху становится более изящной, тонкой, со скругленными углами. Это некая метафора уральского характера, который крепкий и суровый снаружи, но очень мягкий и душевный внутри»,— отметил один из архитекторов проекта Андрей Виниченко.

Он добавил, что, учитывая значимость данного участка для города, было необходимо соединить улицы, но при этом оставить приватную часть для жителей комплекса. Поэтому квартиры начинаются со стилобатной части на уровне четвертого этажа. Так формируются крытые проходы. Жилая площадь комплекса составит 50 тыс. кв. м, под коммерческие помещения будет выделено 10 тыс. кв. м. Помимо этого, в границах жилого комплекса разместят детский сад на 100 мест и три яруса парковки, два из которых будут подземными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Заседание экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Хотя концепция была представлена не в первый раз, она вызвала немало вопросов со стороны экспертов. «Вы же что-то организуете в этих проходах, но почему-то не показаны ни какие-то интерьеры, ни какие-то функции внутри этих первого и второго этажей. А если это все-таки проходы, то сразу покажите, где тут остановки общественного транспорта и кто куда идет. Рядом у нас Центральный стадион, бывают большие мероприятия и через это пространство, видимо, будут проходить определенные группы людей»,— выразил беспокойство заслуженный архитектор России, бывший главный архитектор города Михаил Вяткин.

Разработчики проекта заверили, что планируют разместить в пространстве первого и второго этажей витрины магазинов и кафе. При этом они пообещали проработать вопрос более детально.

Вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий отметил, что «общие контуры проекта можно принять», но общественных пространств в нем «абсолютно недостаточно». «Использование крыши, где разместится терраса, — это единственное пространство, которое мы можем подарить людям, проживающим на площади 50 тыс. кв. м. Есть резон говорить о том, чтобы часть общественных пространств завести под крышу, сделать ее соответствующей проекту. Если есть необходимость, чтобы общественные пространства были полноценными, можно сделать у стилобатной части еще один этаж, значит, надо его сделать, ничего страшного тут нет»,— подчеркнул он.

С ним согласился и начальник главархитектуры Руслан Габдрахманов. «На месте острого угла на Мельникова — Крауля я бы сделал небольшой "пятачок" общественного пространства. А так он как будто бы разрезает. Есть ощущение, что он должен быть более мягким и обтекаемым, потому что опять же справа у нас "Даблхаус" с очень четкими горизонталями»,— пояснил господин Габдрахманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Заседание экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Не менее важным господину Чернецкому показался вопрос расположения балконов. Он заявил, что если в домах планируются полноценные балконы с выносами, то «это, вообще говоря, уродство». «Пусть в концепции они (балконы.— прим.ред.) разбросаны в живописной неразберихе, но зачем на таком здании устраивать выборочные балкончики? Если уж делать, то давайте устраивать их системой. Пока ощущение, что Всевышний взял и швырнул эти балкончики на фасады»,— заметил Аркадий Чернецкий.

Господин Любавин подчеркнул, что балконы придают зданию жилой вид, к тому же они расположены с внутренней стороны и обращены во двор. «Но знаете впечатление, что скульптор тут что-то не доработал»,— ответил ему господин Чернецкий.

Руслан Габдрахманов предложил, «хотя бы для сравнения», представить фасады жилого комплекса в темных тонах, чтобы сделать акцент на «Атлас Люксо». В ответ на это господин Городенкер поинтересовался, есть ли возможность перекрасить фасады «Даблхауса», «если все крутится вокруг него».

«Корректировать колористику там уже никто не будет. К нам очень много приходит запросов, когда предварительно продаются одни рендеры и квартиры, а потом выходят другие. Поэтому здесь колористика сохранится та, которая есть. Она выполняет те решения, которые сделали планировщики»,— заверил его Руслан Габдрахманов.

В завершении господин Габдрахманов заявил, что принимает концепцию «Атлас Люксо», добавив, что авторы должны будут представить на следующее обсуждение ее доработки.

Анастасия Таначева